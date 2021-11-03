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Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
03 ноября 2021, 02:40

Владельцы «Манчестер Юнайтед» из ОАЭ заинтересовались покупкой московского «Спартака»

В Москву прибыли представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис красно-белых

Владельцы «Манчестер Юнайтед» из ОАЭ заинтересовались покупкой московского «Спартака»
Фото: eurosport.ru

Шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые владеют английским футбольным клубом «Манчестер Сити», проявили интерес к московскому «Спартаку».

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москву прибыли представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис красно-белых.

Кроме того, менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений «Спартака» и в настоящее время ведут переговоры о покупке 20% акций клуба.

Владельцы ФК «Спартак» данную информацию пока официально не комментируют.

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