03 ноября 2021, 02:40
Владельцы «Манчестер Юнайтед» из ОАЭ заинтересовались покупкой московского «Спартака»
В Москву прибыли представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис красно-белых
Фото: eurosport.ru
Шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые владеют английским футбольным клубом «Манчестер Сити», проявили интерес к московскому «Спартаку».
Telegram-канал Baza сообщает, что в Москву прибыли представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис красно-белых.
Кроме того, менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений «Спартака» и в настоящее время ведут переговоры о покупке 20% акций клуба.
Владельцы ФК «Спартак» данную информацию пока официально не комментируют.