Маркетплейс Ozon из-за сбоя продал более 100 товаров по аномально низким ценам, а потом отменил заказы
Интернет-магазин Ozon в ночь на 1 ноября из-за технического сбоя продал более 100 товаров по очень низким ценам. Однако уже утром магазин аннулировал все заказы
Интернет-магазин Ozon в ночь на 1 ноября из-за технического сбоя продал более 100 товаров по очень низким ценам. Однако уже утром магазин аннулировал все «аномально дешевые» заказы.
Издание 78.ru сообщает, что из-за технического сбоя, например, можно было купить микроволновку за 245 рублей вместо 7 тысяч рублей, а робот-пылесос – всего за 2 тысячи рублей. Некоторые товары и вовсе продавались по 1 рублю. Распродажа продолжалась около полутора часов, а затем цены вернулись на обычный уровень.
Однако радоваться счастливым покупателям пришлось недолго. Утром Ozon аннулировал все заказы, попавшие под распродажу. Представитель маркетплейса сообщил агентству ТАСС, что товаров по указанной сниженной стоимости нет на складах, поэтому заказы были аннулированы. Деньги покупателям же начали возвращать.
Между тем, в Роспотребнадзоре посчитали действия сотрудников Ozon незаконными. В ведомстве заявили, что согласно федеральному законодательству продавец не может в одностороннем порядке расторгнуть договор или признать его незаключенным. В данном случае технической сбой, который привел к значительному снижению цен, ситуацию не меняет.