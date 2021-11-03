03 ноября 2021, 01:37
Крымские силовики задержали мэра Белогорска при получении взятки
Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что муниципального чиновника задержали с поличным при получении денег. Речь идет о сумме 1,4 млн рублей. За вознаграждение мэр Белогорска обещал оказывать покровительство фирме взяткодателя
Фото: КрымИнформ
В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по подозрению в получении взятки.
Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что муниципального чиновника задержали с поличным при получении денег. Агентство ТАСС уточняет, что речь идет о сумме 1,4 млн рублей. За вознаграждение мэр Белогорска обещал оказывать покровительство фирме взяткодателя.
Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что правоохранительные органы Коыма продолжат бороться с коррупцией во властных структурах.