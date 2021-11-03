Турецкая разведка заподозрила советника главы Чечни в организации покушений на чеченских оппозиционеров
Турецкая разведка заподозрила депутата Госдумы РФ и советника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова в организации покушения на чеченского полевого командира Абдул Хакима Шишани (Руслана Ажиева)
Турецкая разведка заподозрила депутата Госдумы РФ и советника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова в организации покушения на чеченского полевого командира Абдул Хакима Шишани (Руслана Ажиева).
По данным Национальной разведывательной организации Турции (MIT), Адам Делимханов и предполагаемый убийца главного редактора Forbes Пола Хлебникова Казбек Дукузов также отдавали приказы о ликвидации четырех чеченских диссидентов в странах Европы с 2004 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Sabah.
Турецкая разведка называет руководителем агентурной сети MIT, которая занимается ликвидацией противников чеченских властей, Бислана Расаева. В сеть также входили граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и гражданин Украины Игорь Ефрим. Все они были задержаны в начале октября в Анталье по обвинению в шпионаже и нападению на чеченских оппозиционеров.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко сообщил, что после задержания вышеуказанных людей глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит в Турцию. Политолог считает, что «таких совпадений не бывает», поэтому задержанные могут быть связаны с властями Чечни.