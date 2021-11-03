03 ноября 2021, 00:36
Росмолодежь потратит 12 млн рублей на «развитие культурного кода» у граждан
Речь идет о дистанционной программе обучения «социально-активных граждан» и волонтеров. Образовательная программа включает в себя развитие культурного кода, усиление лидерского кадрового потенциала, повышение личной и профессиональной эффективности
Фото: 360tv.ru
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) потратит 12 млн рублей из бюджета на «развитие культурного кода» у граждан.
Речь идет о дистанционной программе обучения «социально-активных граждан» и волонтеров. Образовательная программа включает в себя развитие культурного кода, усиление лидерского кадрового потенциала, повышение личной и профессиональной эффективности.
В тендерной документации отмечается, что обучение продлится год, а участие в программе примут 500 человек из всех российских регионов. Из них 200 человек – это представитель НКО и волонтерских организаций, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».