03 ноября 2021, 00:11
В Шанхае посетителей «Диснейлэнда» закрыли в парке на несколько часов из-за больного коронавирусом мужчины
Администрация «Диснейленда» по громкой связи объявила, что больше не принимает новых посетителей из-за обнаружения зараженного коронавирусом на территории парка. На тот момент там находилось около 34 тысяч человек
Фото: worldnewsera.com
В Шанхае посетителей «Диснейленда» на несколько часов закрыли на территории парка аттракционов из-за того, что один из гостей оказался инфицирован COVID-19.
Администрация «Диснейленда» по громкой связи объявила, что больше не принимает новых посетителей из-за обнаружения зараженного коронавирусом на территории парка. На тот момент там находилось около 34 тысяч человек.
Посетителей не выпускали из «Диснейлэнда» до тех пор, пока медики и полицейские не протестировали всех присутствующих на коронавирус, сообщает Associated Press.
Позже местные власти объявили, что результаты тестов всех посетителей были отрицательными. Чиновники также сообщили, что коронавирус выявили у мужчины, который уже успел покинуть парк и уехал в Ханчжоу.