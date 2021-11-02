Власти Псковской области продлят действие системы QR-кодов до Нового года
Псковская область стала первым регионом России, власти которого решили продлить действие системы QR-кодов до Нового года. Губернатор Михаил Ведерников уточнил, что действовать такая система будет и в течение всех новогодних каникул
Псковская область стала первым регионом России, власти которого решили продлить действие системы QR-кодов до Нового года. Губернатор Михаил Ведерников уточнил, что действовать такая система будет и в течение всех новогодних каникул.
«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением, конечно, тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», - заявил глава Псковской области в эфире телеканала «Россия 24».
В настоящее время в регионе QR-коды, которые могут оформить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, необходимо предъявлять при посещении ресторанов, кафе, досуговых учреждений, фитнес-клубов и бассейнов.