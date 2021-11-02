Бывшего владельца крупного подрядчика «РЖД» арестовали по обвинению в мошенничестве
Суд заключил под стражу бывшего замглавы Минстроя России и экс-владельца компании «Спецтрансстрой» (крупный подрядчик «Российских железных дорог») Юрия Рейльяна по делу о мошенничестве
Суд заключил под стражу бывшего замглавы Минстроя России и экс-владельца компании «Спецтрансстрой» (крупный подрядчик «Российских железных дорог») Юрия Рейльяна по делу о мошенничестве.
Юрия Рейльяна силовики задержали еще на прошлой неделе, а в офисах связанных с ним компаний прошли обыски. После задержания бизнесмена доставили в Иркутск для проведения следственных действий.
По данным РБК, в 2016-2019 годах государственная компания «РЖД» заключила со «Спецтрансстроем», владельцем которого в тот период был Юрий Рейльян, и его «дочкой» госконтракты на 100 млрд рублей, связанных со строительством Восточного полигона - модернизацией БАМа и Транссиба.
Осенью 2019 года бывший замглавы Минстроя перестал быть собственником «Спецтрансстроя», а в феврале 2021 года в отношении компании началась процедура банкротства.
Минувшим летом президент Владимир Путин потребовал от правительства и «РЖД» выявить ответственных за срыв сроков по расширению БАМа и Транссиба. Счетной палате было поручено проверить эффективность расходования бюджетных средств на стройку, а правоохранительным органам – проверить соблюдение законодательства.