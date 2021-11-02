Самолет WizzAir не смог сесть в Москве из-за тумана и улетел в Киев
Пассажирский самолет венгерской авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Будапешта в Москву, из-за нехватки мест в аэропорту Нижнего Новгорода, куда из-за сильного тумана направляются столичные рейсы, совершил посадку в Киеве
Пассажирский самолет венгерской авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Будапешта в Москву, из-за нехватки мест в аэропорту Нижнего Новгорода, куда из-за сильного тумана направляются столичные рейсы, совершил посадку в Киеве.
Один из пассажиров рейса сообщил «Ленте.ру», что из-за отсутствия авиасообщения с Россией, украинские авиационные власти не дали пилотам WizzAir разрешения на вылет в Москву. В итоге самолет вместе с пассажирами в ближайшее время вылетит обратно в Будапешт.
Напомним, что в Москве из-за тумана и низкой видимости отменили и задержали уже более 200 авиарейсов. Часть рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород.
По словам пассажиров, на летном поле в Нижнем Новгороде образовалась пробка из пассажирских лайнеров, которые ожидают улучшения погодных условий и вылета в Москву. Синоптики сообщают, что туман в столичном регионе в лучшем случае начнет рассеиваться к 9 часам вечера сегодняшнего дня.
РБК сообщает, что в аэропорт прибыли сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры для проверки соблюдения перевозчиками прав пассажиров и надлежащего оказания им услуг при ожидании рейсов.