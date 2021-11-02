Власти трех регионов не исключили продления режима нерабочих дней после 7 ноября
Власти трех российских регионов рассматривают вопрос о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября. Так, локдаун могут продлить в республике Коми, Амурской и Ульяновской областях
Власти трех российских регионов рассматривают вопрос о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября. Так, локдаун могут продлить в республике Коми, Амурской и Ульяновской областях.
Глава Ульяновской области Алексей Русских заявил, что если до конца нерабочей недели снизить темпы распространения коронавирусной инфекции не получится, то локдаун продлят еще не неделю, то есть до 15 ноября.
По данным на утро 2 ноября, в регионе за минувшие сутки выявили 564 новых случая заражения. 15 пациентов скончались от осложнений.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил РИА Новости, что решение о продлении режима нерабочих дней будет принят исходя из эпидемиологической ситуации на момент окончания длинных выходных. Также чиновник не исключил введения жестких антиковидных ограничений.
Глава Коми Владимир Уйба заявил в свою очередь, что 6 ноября власти оценят статистику заболеваемости по итогам нерабочей недели и решат, нужно ли продлевать выходные.
Напомним, что пока о продлении режима нерабочих дней до 15 ноября объявили официально только власти Нижегородской области.