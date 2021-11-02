Специалисты назвали уровень антител к COVID-19, который защищает от заражения
Если в результате анализа IgG определяется от 50 до 150 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность иммунитета оценивается в 50%. Если количество антител выше 160 BAU/мл, то организм защищен уже на 95%
Российские специалисты назвали уровень антител G в организме человека, который способен защитить их от коронавируса.
Так, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина заявила, что если в результате анализа IgG определяется от 50 до 150 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность иммунитета оценивается в 50%. Если количество антител выше 160 BAU/мл, то организм защищен уже на 95%.
Если этот показатель ниже 10 BAU/мл, то антител к COVID-19 у человека уже нет, сообщает портал 74.ru со ссылкой на специалиста.
Ранее некоторые медики также рекомендовали гражданам с уровнем антител ниже 150 BAU/мл сделать прививку от коронавируса или ревакцинироваться, если прививка уже была сделана ранее.