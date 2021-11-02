02 ноября 2021, 14:43
В Свердловской области из-за коронавируса подростков перестанут пускать в торговые центры
В соответствии с постановлением правительства региона, несовершеннолетних граждан с 4 ноября перестанут пускать в торговые центры без сопровождения родителей
Фото: twitter.com/PUradio_Pravda
Власти Свердловской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили ввести ограничения для детей и подростков.
В соответствии с постановлением правительства региона, несовершеннолетних граждан с 4 ноября перестанут пускать в торговые центры без сопровождения родителей, сообщает портал E1.ru.
Напомним, что в Свердловской области в настоящее время действует обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Также в регионе действует система QR-кодов для посещения торговых центров, фитнес-клубов, библиотек, музеев, ресторанов и других общественных мест.