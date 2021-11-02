Основатель сети «Теремок» пожаловался на нарушение антиковидных требований сетью «Макдоналдс»
В письме на имя мэра говорится, что в рестораны «Макдоналдс» продолжают пускать посетителей в нарушение антиковидных ограничений, которые были введены на период с 28 октября по 7 ноября
Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину с жалобой на сеть «Макдоналдс».
В письме говорится, что в рестораны «Макдоналдс» продолжают пускать посетителей в нарушение антиковидных ограничений, которые были введены на период с 28 октября по 7 ноября.
Михаил Гончаров в этой связи попросил Сергея Собянина разрешить работу другим московским заведениям в период локдауна или запретить работать всем на равных условиях. К своему обращению основатель «Теремка» приложил видеозаписи, на которых сотрудники «Макдоналдса» утверждают, что могут пускать в ресторан до пяти человек якобы по договоренности с мэрией и столичным управлением Роспотребнадзора, пишет Forbes.
«Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем», - подчеркнул Гончаров.
Напомним, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в период локдауна с 28 октября по 7 ноября ресторанам и кафе разрешается работать только на вынос и доставку.