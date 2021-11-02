В Москве, на которую опустился густой туман, зафиксировали превышение допустимой нормы опасных веществ
Экстренные службы Москвы сообщили о превышении в атмосфере допустимой нормы опасного вещества оксида углерода. Замеры проводились в связи с сильным туманом в столичном регионе и жалобами жителей на едкий запах и першение в горле
Фото: csn-tv.ru
Экстренные службы Москвы сообщили о превышении в атмосфере допустимой нормы опасного вещества оксида углерода. Замеры проводились в связи с сильным туманом в столичном регионе и жалобами жителей на едкий запах и першение в горле.
Так, на посту в районе Люблино специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в 1,04 раза. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экологическую ситуацию в Москве ухудшает сжигание мусора.
Прогнозируемое на сегодня усиление ветра должно улучшить обстановку в московском регионе, рассеять туман и вредные примеси в атмосфере.