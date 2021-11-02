В уголовном деле журналиста Ивана Сафронова появился новый эпизод
В уголовном деле бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, появился новый эпизод. Ему инкриминируют передачу данных о деятельности Вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину
В уголовном деле бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, появился новый эпизод.
Следствие обвиняет Сафронова в передаче данных о деятельности Вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину, сообщает РИА Новости.
Политолог был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице. Согласно версии следствия, Демури Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы.
На этой неделе ФСБ России сообщила о завершении расследования дела Ивана Сафронова, которого также обвиняют в передаче секретных данных чешским спецслужбам. Обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.