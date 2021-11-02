02 ноября 2021, 12:38
В России за сутки от коронавируса скончались 1178 человек
В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в сутки. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 1178 человек
Фото: onashem.mediasole.ru
В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в сутки. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 1178 человек. Общее число умерших с начала пандемии выросло до 240 871 человека.
За минувшие сутки было зарегистрировано 39 008 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве выявили 5 736 новых случаев заражения COVID-19, в Петербурге – 3 066, в Московской области – 2 893, в Самарской области – 1 547.