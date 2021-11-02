02 ноября 2021, 11:59
В Новосибирске скончался слесарь, провалившийся в яму с кипятком
В Новосибирске скончался слесарь теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании», который вместе с двумя коллегами провалился в яму с кипятком в подвале лицея №12
Фото: gorodskoyportal.ru
В Новосибирске скончался слесарь теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании», который вместе с двумя коллегами провалился в яму с кипятком в подвале лицея №12. Рабочие спустились в подвал, после чего бетонный пол провалился, а под ним был кипяток.
Ранее сообщалось, что во время обследования теплового узла три человека получили серьезные ожоги. Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Утром 2 ноября стало известно о кончине одного из пострадавших.
По факту инцидента Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».