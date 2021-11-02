Соцсеть Facebook без объяснения причин заблокировала страницу основателя Gulagu.net
Администрации Facebook заблокировала личную страницу основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина без предупреждения и объяснения причин
Администрации Facebook заблокировала личную страницу основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина без предупреждения и объяснения причин.
В Telegram-канале Gulagu.net сообщается, что профиль Осечкина был заблокирован с ночь на 2 ноября. При этом администрация соцсети никак не объяснила свое решение.
Ранее правозащитный проект начал публиковать видео пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН, который предоставил бывший осужденный и программист Сергей Савельев. Последнего российские власти объявили в розыск по обвинению в незаконном получении доступа к информации, которая относится к государственной тайне.
Накануне Владимир Осечкин сообщил, что в его адрес и в адрес Савельева стали поступать «вполне конкретные угрозы убийством» из-за обнародования видеодоказательств пыток и изнасилований в учреждениях ФСИН России.