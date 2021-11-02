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02 ноября 2021, 11:36

Глава Кузбасса потребовал извинений от студии Артемия Лебедева за открытку с горящим кинотеатром

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал от дизайнера Артемия Лебедева извинений за пост с открытками к Хэллоуину, на одной из которых был изображен горящий кинозал

Глава Кузбасса потребовал извинений от студии Артемия Лебедева за открытку с горящим кинотеатром
Фото: instagram.com/artlebedevru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал от дизайнера Артемия Лебедева извинений за пост с открытками к Хэллоуину, на одной из которых был изображен горящий кинозал.

Пост по случаю празднования Хэллоуина был опубликован в Instagram дизайн-студии Артемия Лебедева 31 октября. Среди относительно нейтральных была открытка с кинозалом, охваченным огнем. Пользователям это изображение очень не понравилось, так как напомнило о крупном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Напомним, что большинство людей тогда сгорели в кинотеатре, который оказался заперт. Всего в результате пожара погибли 60 человек, включая 37 детей.

«Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал „Зимней вишни“ и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей», - отметили интернет-пользователи.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в соцсети, что лично он не может даже представить, «что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим „творчеством“».

Чиновник призвал автора поста принести публичные извинения жителям Кемеровской области, если у него «осталось хоть немножечко совести».

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