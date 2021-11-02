02 ноября 2021, 10:58
В Томской области на кладбище нашли обгоревшее тело бывшего судьи
В Томской области на одном из местных кладбищ обнаружили обгоревшее тело мужчины. Погибшим оказался бывший федеральный судья Молчановского суда Юрий Васильев
Фото: tomsk.kp.ru
В Томской области на одном из местных кладбищ обнаружили обгоревшее тело мужчины. Погибшим оказался бывший федеральный судья Молчановского суда Юрий Васильев, сообщает «ТВ2».
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется расследование.
Родственники бывшего судьи рассказали, что в последний раз видели его живым 30 октября. Мужчина отвез свой автомобиль на мойку, но за машиной уже не вернулся.
Юрий Васильев работал в местном суде с 1996 года. В отставку он ушел в 2017 году.