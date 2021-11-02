В московских аэропортах из-за сильного тумана задерживаются десятки рейсов
В Росавиации сообщили, что на запасные аэродромы ушли четыре рейса из «Шереметьево», 10 рейсов из «Домодедово» и 20 рейсов из «Внуково». Вылет самолетов состоится после улучшения метеоусловий
Фото: Телеграм-канал Sotavision
В Москве из-за сильного тумана, который продержится в столичном регионе до среды, десятки самолетов ушли на запасные аэродромы.
В Росавиации сообщили РИА Новости, что на запасные аэродромы ушли четыре рейса из «Шереметьево», 10 рейсов из «Домодедово» и 20 рейсов из «Внуково». Вылет самолетов состоится после улучшения метеоусловий.
Также сообщается о задержке 123 рейсов и отмене 32 рейсов в столичных аэропортах из-за тумана и плохой видимости.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.