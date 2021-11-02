02 ноября 2021, 08:21
Синоптики пообещали россиянам аномально теплую для начала ноября погоду
Российские синоптики пообещали жителям практически всех регионов теплую погоду к концу этой недели. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет выше нормы на 6-10 градусов
Фото: fotokto.ru
Российские синоптики пообещали жителям практически всех регионов теплую погоду к концу этой недели. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет выше нормы на 6-10 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что к 6 ноября на всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключением станут только Забайкальский край, Иркутская область и Хакасия.
По словам синоптика, максимальные погодные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. При этом в республике Якутия можно будет наблюдать очень редкий случай, когда тепло придет из-за переноса атлантического воздуха.