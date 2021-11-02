Россияне отменили 25% забронированных на период нерабочих дней путевок
Российские туроператоры сообщили об аннулировании 25% путевок с датами поездок, которые приходятся на период нерабочих дней. Основной причиной отмены бронирований стало ужесточение властями антиковидных ограничений на этот период
Российские туроператоры сообщили об аннулировании 25% путевок с датами поездок, которые приходятся на период нерабочих дней. Основной причиной отмены бронирований стало ужесточение властями антиковидных ограничений на этот период.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что доля отмененных туров выросла до 25%. Из-за этого туристические компании недополучили около 2 млрд рублей.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Коммерсанту», что на потребительское поведение сильно повлиял общий информационный фон, связанный с введением антиковидных ограничений на период нерабочих дней.
Больше всего отмен пришлось на основные туристические направления осени – это Калининград, Крым и Санкт-Петербург. В частности, от поездок в Крым россияне стали отказываться из-за решения местных властей установить блокпосты для проверки QR-кодов у привитых и переболевших граждан на въезде в Севастополь.
Стоит отметить, что блокпосты на въезде в Севастополь проработали всего три дня. 1 ноября глава полуострова Сергей Аксенов заявил о значительном снижении туристического потока в регион, в связи с чем было решено снять блокпосты, чтобы не создавать дополнительных трудностей для местных жителей.