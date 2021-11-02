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Санкт-Петербург
02 ноября 2021, 07:11

В Петербурге хотят построить на месте парка академика Сахарова школу дзюдо имени первого тренера Путина

В Санкт-Петербурге – на родине Владимира Путина – планируют построить школу дзюдо имени первого тренера президента Анатолия Рахлина. Ради строительства спортивной школы власти разрешили вырубить парк академика Сахарова

В Петербурге хотят построить на месте парка академика Сахарова школу дзюдо имени первого тренера Путина
Фото: spbvestnik.ru

В Санкт-Петербурге – на родине Владимира Путина – планируют построить школу дзюдо имени первого тренера президента Анатолия Рахлина. Ради строительства спортивной школы власти разрешили вырубить парк академика Сахарова.

Накануне жители города, которые выступают против вырубки деревьев в парке, провели встречу с депутатом Борисом Вишневским. Активисты рассказали, что помимо спортшколы на месте парка власти собираются выложить аллею и установить на ней 200 статуй, пишет Readovka.

Петербургские чиновники утверждают, что этот проект якобы был согласован в ходе общественных слушаний еще в 2018 году. Горожане в свою очередь утверждают, что ни о каких слушаниях им не сообщали. При этом в настоящее время на проведение слушаний в очном формате введен запрет из-за коронавируса.

26 октября защитники парка пытались попасть на совещание районной администрации по вопросу строительства объекта, однако их туда не пустили.

Протест неравнодушных граждан поддержали экологи. Специалисты отметили, что в парке Сахарова много родников, поэтому местная почва не подходит для строительства.

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