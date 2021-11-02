В Петербурге хотят построить на месте парка академика Сахарова школу дзюдо имени первого тренера Путина
В Санкт-Петербурге – на родине Владимира Путина – планируют построить школу дзюдо имени первого тренера президента Анатолия Рахлина. Ради строительства спортивной школы власти разрешили вырубить парк академика Сахарова
В Санкт-Петербурге – на родине Владимира Путина – планируют построить школу дзюдо имени первого тренера президента Анатолия Рахлина. Ради строительства спортивной школы власти разрешили вырубить парк академика Сахарова.
Накануне жители города, которые выступают против вырубки деревьев в парке, провели встречу с депутатом Борисом Вишневским. Активисты рассказали, что помимо спортшколы на месте парка власти собираются выложить аллею и установить на ней 200 статуй, пишет Readovka.
Петербургские чиновники утверждают, что этот проект якобы был согласован в ходе общественных слушаний еще в 2018 году. Горожане в свою очередь утверждают, что ни о каких слушаниях им не сообщали. При этом в настоящее время на проведение слушаний в очном формате введен запрет из-за коронавируса.
26 октября защитники парка пытались попасть на совещание районной администрации по вопросу строительства объекта, однако их туда не пустили.
Протест неравнодушных граждан поддержали экологи. Специалисты отметили, что в парке Сахарова много родников, поэтому местная почва не подходит для строительства.