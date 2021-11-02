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02 ноября 2021, 04:22

Силовики задержали «частных детективов», которые получили биллинги отравителей Навального

Российские спецслужбы установили личности «частных детективов», которые помогли Алексею Навальному и его команде раскрыть имена чекистов, которых подозревают в организации отравления политика ядом «Новичок»

Силовики задержали «частных детективов», которые получили биллинги отравителей Навального
Фото: twitter.com/navalny

Российские спецслужбы установили личности «частных детективов», которые помогли Алексею Навальному и его команде раскрыть имена чекистов, которых подозревают в организации отравления политика ядом «Новичок».

Baza сообщает о задержании Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева, которые для «пробивки» номеров использовали менеджеров салонов связи.

В 2020 году Катков и Зеленцов открыли собственное детективное агентство «Лекс Гранд», через год к «детективам» присоединился Зайцев. Агентство среди прочего занималось пробивкой нужных клиентам телефонных номеров. По версии спецслужб, Зеленцов искал клиентов в даркнете и Telegram, а Катков занимался подделкой фейковых решений Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского районных судов Москвы.

Зайцев в свою очередь приобрел за 50 тысяч рублей поддельное удостоверение сотрудника УВД по ЦАО МВД г.Москвы, а для выполнения заказа с этим удостоверением он ходил по салонам связи и получал нужные биллинги.

Когда «частные детективы» получили заказ от оппозиционеров, то даже не знали, что пробивают сотрудников ФСБ России. Биллинги чекистов Зайцев получил в салоне «Мегафона» в Оружейном переулке и в отделении МТС в одном из соседних с Москвой регионов.

После выхода громкого расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального силовики стали выяснять, кто помог оппозиционерам получить подробные данные о звонках и передвижениях чекистов. Ранее по данному делу задержали несколько сотрудников полиции, а теперь под следствием оказались «детективы» Катков, Зеленцов и Зайцев. Последним предъявлено обвинение в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров.

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