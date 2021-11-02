Связанная с Аркадием Ротенбергом фирма получила миллиардный контракт на реконструкцию аэропорта Севастополя
«Региональная строительная компания», которую связывают с миллиардером, другом президента и «королем госзаказов» Аркадием Ротенбергом, получила госконтракт на реконструкцию аэропорта «Бельбек» в Севастополе
«Региональная строительная компания», которую связывают с миллиардером, другом президента и «королем госзаказов» Аркадием Ротенбергом, получила госконтракт на реконструкцию аэропорта «Бельбек» в Севастополе.
Стоимость контракта составляет 1,198 млрд рублей. Участниками тендера были всего две фирмы – это «региональная строительная компания» (РСК) и «Военно-строительная компания». Победителем аукциона стала РСК.
По данным The Insider (издание признано иностранным агентом), генеральный директором ООО «РСК» является Борис Сакун, который считается деловым партнером Аркадия Ротенберга. Г-н Сакун некоторое время назад возглавлял компанию «Трансстроймеханизация», которая входила в структуру холдинга Ротенберга «Мостотрест». ООО «РСК» ранее носило название «Аэросити Внуково» и работала в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».
Соучредителем «РСК» является компания «Трансстройинвест», в руководство которой входил еще один партнер Аркадия Ротенберга Алексей Фоменко. Издание «Проект» (признано иностранным агентом) писало, что г-н Фоменко занимался строительством дач президента Владимира Путина и директора ФСБ Александра Бортникова в Крыму.
ООО «РСК» также получило госконтракт на строительство очистных сооружений КОС «Южные в Севастополе». Контракт компания получила напрямую без проведения аукциона, а его стоимость увеличилась с 6,7 млрд до 8,5 млрд рублей.