Государственное информагентство ТАСС потратит 10 млн рублей на блюда высокой кухни и «санкционку»
Так, подрядчик должен поставить для мероприятий ТАСС конфит из лосося с мармеладом из манго, камчатского краба с икрой лосося на черном эклере, морского гребешка с мандарином, карамельный гравлакс из семги с персиковой сальсой
Государственное информагентство ТАСС потратит 10 млн рублей на обслуживание своих мероприятий.
На портале госзакупок информационное агентство разместило заявку на поставку готовых блюд. Так, подрядчик должен поставить для мероприятий ТАСС конфит из лосося с мармеладом из манго, камчатского краба с икрой лосося на черном эклере, морского гребешка с мандарином, карамельный гравлакс из семги с персиковой сальсой, стейки из лосося и семги, рулеты из судака, филе сибаса, котлеты из щуки и цесарки и другие не менее изысканные блюда. Всего в списке заказчика 240 наименований блюд.
Кроме того, подрядчик должен поставить санкционную продукцию из стран Евросоюза – пармскую ветчину, прошутто, пармезан и другие импортные сыры, сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».