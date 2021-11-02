02 ноября 2021, 02:07
В Кургане в торговом центре установили заграждения для непривитых посетителей
В торговом центре появился «антиковидный» коридор из деревянных поддонов, по которому посетители без QR-кодов смогли бы пройти к супермаркету, но не смогли бы пройти к магазинам с одеждой и другими непродовольственными товарами
Фото: Инцидент|Курган/vk.com
В Кургане в торгово-развлекательном центре «РИО» установили заграждения, чтобы отделить привитых от непривитых посетителей.
В торговом центре появился «антиковидный» коридор из деревянных поддонов, по которому посетители без QR-кодов смогли бы пройти к супермаркету, но не смогли бы пройти к магазинам с одеждой и другими непродовольственными товарами. При этом граждане с QR-кодами могут заходить во все магазины.
Подписчики паблика «Типичный Курган» отметили, что «не хватает только колючей проволоки и автоматчиков, а то вдруг (недостойные) за носками свернут».