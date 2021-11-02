В детском лагере «Артек» установят камеры с распознаванием лиц для борьбы с саботажем
В оздоровительном лагере «Артек» установят систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц с целью выявления саботажа. На эти цели международный детский центр выделил около 95 млн рублей
В оздоровительном лагере «Артек» установят систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц с целью выявления саботажа. На эти цели международный детский центр выделил около 95 млн рублей.
Согласно порталу госзакупок, камеры с функцией распознавания лиц должны быть установлены по всей внутренней территории лагеря, включая спортивные залы, учебные классы, столовую и административные кабинеты. Работать камеры должны круглосуточно, а хранение информации с момента первого запуска системы должно осуществляться без временных ограничений.
В тендерной документации закупка обосновывается необходимостью обеспечения безопасности, осуществлением контроля за сотрудниками и посетителями, а также «обнаружения саботажа», пишет телеграм-канал «Можем объяснить».