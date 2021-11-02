Проживающий в Грузии Георгий Албуров рассказал о своей «заочной» вакцинации от COVID-19 в Уфе
На портале «Госуслуги» оппозиционер обнаружил, что 29 октября он якобы сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в Уфе. Политику также был оформлен сертификат о вакцинации
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров, который из-за уголовного преследования уехал из России в Грузию, сообщил о своей заочной вакцинации от коронавируса.
На портале «Госуслуги» оппозиционер обнаружил, что 29 октября он якобы сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в Уфе. Политику также был оформлен сертификат о вакцинации.
«Судя по всему, на борьбу с коронавирусом в России отправили самых преданных Путину людей - сотрудников избиркомов. А те работают, как умеют, - просто рисуют статистику и цифры. Другого объяснения произошедшему я не нахожу», - написал Албуров в своем Twitter.
Согласно данным на портале госуслуг, в Уфе оппозиционеру сделали первую прививку «Спутником V» и назначили дату второго укола.
«И что-то мне подсказывает, что не напиши я этот твит - ее бы мне вкололи», - с иронией отметил Георгий Албуров.