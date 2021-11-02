02 ноября 2021, 00:36
Якутские ученые научились выявлять поражение легких у ковидных пациентов за 15 секунд
Речь идет о методике, которая почти с 99-процентной точностью определяет степень поражения легких коронавирусной инфекцией и которая позволяет снизить нагрузку на врачей
Фото: u-f.ru
В Якутии ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19 за 15 секунд.
Обычно на расшифровку каждой компьютерной томографии у врача уходит по 30-40 минут, однако специалистам Sciberia удалось сократить этот срок до 15 секунд.
Речь идет о методике, которая почти с 99-процентной точностью определяет степень поражения легких коронавирусной инфекцией и которая позволяет снизить нагрузку на врачей, пишет «Алтайская правда».
Новая разработка уже применяется в четырех ковидных больницах Якутии. Врачи рассчитывают, что она поможет спасти жизни многих пациентов на фоне роста заболеваемости.