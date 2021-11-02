Вице-премьер КЧР после введения запрета на массовые мероприятия устроил для дочери свадьбу на тысячу гостей
Вице-премьер Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев организовал свадьбу своей дочери на тысячу человек вопреки действующему в регионе запрету на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Вице-премьер Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев организовал свадьбу своей дочери на тысячу человек вопреки действующему в регионе запрету на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Readovka со ссылкой на республиканские СМИ сообщает, что торжество по случаю бракосочетания дочери первого замглавы правительства КЧР состоялось уже после введения новых ковидных ограничений, в том числе на проведение свадеб и корпоративов. Кроме того, масочный режим и социальная дистанция на празднике не соблюдались.
Телеграм-канал издания сообщает, что молодых и их гостей развлекал известный рэп-исполнитель Мот. За его выступление родственники молодоженов заплатили 6 млн рублей.
Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил об ужесточении антиковидных требований, объяснив их необходимостью снизить скорость распространения коронавируса, чтобы «сохранить здоровье и жизнь наших граждан».