01 ноября 2021, 18:56
Правительство анонсировало смягчение антиковидных ограничений для привитых граждан
Российское правительство пообещало ослабить антиковидные ограничения для граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Часть ограничений для вакцинированных может быть снята еще до окончания режима нерабочих дней (то есть до 7 ноября)
Фото: ptoday.ru
Российское правительство пообещало ослабить антиковидные ограничения для граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Часть ограничений для вакцинированных может быть снята еще до окончания режима нерабочих дней (то есть до 7 ноября).
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время кабмин составит список общественных мест, которые привитые граждане смогут посещать по QR-коду.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать систему, благодаря которой привитые россияне смогут посещать культурные мероприятия и культурные объекты, предъявив сертификат о вакцинации, сообщает ТАСС.