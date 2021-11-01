Новгородская область первой из регионов продлила режим нерабочих дней до 15 ноября
Власти Новгородской области сообщили о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября. Согласно постановлению губернатора региона Андрея Никитина, локдаун продлевается до 15 ноября
Власти Новгородской области сообщили о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября. Согласно постановлению губернатора региона Андрея Никитина, локдаун продлевается до 15 ноября.
«Мы видим, что ситуация остается сложной и не дает повода говорить о том, что мы достигли переломного результата», - заявил губернатор.
Новгородская область стала первым регионом, где официально был продлен режим нерабочих дней, который действует по всей стране с 30 октября (в некоторых субъектах с 28 октября) по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
По данным на утро 1 ноября, в Новгородской области за сутки было выявлено 284 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 50 641 случай заражения, 515 человек скончались.