Депутата Госдумы Евгения Марченко исключат из «Единой России» за голосование против бюджета
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Евгения Марченко после того как он проголосовал против проекта федерального бюджета на 2022-2024 гг.
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Евгения Марченко после того как он проголосовал против проекта федерального бюджета на 2022-2024 гг., который рассматривался в первом чтении.
Заместитель секретаря Генсовета «ЕР» Евгений Ревенко заявил, что Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трехлетку».
На этом основании члены комиссии по этике приняли единогласное решение рекомендовать исключить из партии Евгения Марченко. Президиум Генсовета партии власти рассмотрит вопрос о судьбе членства депутата в «ЕР» в ближайшее время.
Ревенко пояснил, что по уставу члены «ЕР» должны высказывать свою позицию по тому или иному вопросу в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения - строго придерживаться коллегиальной позиции. Поскольку партия власти приняла решение поддержать проект федерального бюджета, а Марченко своих возражений не высказывал, то голосование против является нарушением устава.
Сам Евгений Марченко заявил, что возможности задать вопросы по проекту федерального бюджета на ближайшие три года у него не было ни во время обсуждения на заседании фракции, ни непосредственно при его рассмотрении в первом чтении.