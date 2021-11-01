01 ноября 2021, 15:49
В Ленобласти власти разрешили признавать QR-коды импортных вакцин
В Ленинградской области власти разрешили принимать QR-коды импортных прививок от коронавируса при посещении музеев и театров. Вопрос был согласован с главой региона Александром Дрозденко и главным санитарным врачом Ольгой Историк
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области власти разрешили принимать QR-коды импортных прививок от коронавируса при посещении музеев и театров. Вопрос был согласован с главой региона Александром Дрозденко и главным санитарным врачом Ольгой Историк, сообщает Znak.com со ссылкой на сообщение пресс-службы областной администрации.
Чиновники отметили, что иностранные граждане, которые находятся в России, на законных основаниях, могут посещать культурные учреждения.
Правда, позже в областном управлении Роспотребнадзора заявили, что в местные музеи посетителей, привившихся импортными вакцинами от коронавируса, пускать все же не будут.
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