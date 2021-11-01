Правозащитники сообщили об отказе ФСБ рассекречивать протоколы заседаний особых троек НКВД
Региональные управления ФСБ России отказались раскрывать протоколы заседаний особых троек НКВД, в которых содержатся сведения о жертвах репрессий. С отказами правозащитники столкнулись в Ивановской и Тульской областях
Региональные управления ФСБ России отказались раскрывать протоколы заседаний особых троек НКВД, в которых содержатся сведения о жертвах репрессий. С отказами правозащитники столкнулись в Ивановской и Тульской областях.
Исследователь Сергей Прудовский рассказал «Коммерсанту», что подал иски в отношении управлений ФСБ по Ивановской области и Тульской области с требованием рассекретить хранящиеся у них протоколы НКВД периода 1937-1938 годов и предоставить к ним доступ.
В ходе судебного заседания представитель ивановского УФСБ заявил, что экспертная комиссия ведомства обнаружила в документах, которые запросил правозащитник, информацию, разглашение которой якобы может повлечь «разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды». На этом основании служба приняла решение об ограничении доступа к этим документам.
Аналогичным образом обосновали отказ в рассекречивании протоколов НКВД и в тульском управлении ФСБ.
Юрист центра «Мемориал» (включен в реестр иностранных агентов) Арсений Левинсон заявил, что позиция региональных управлений ФСБ противоречит федеральному закону о реабилитации жертв репрессий и указу президента о создании единой базы репрессированных. Кроме того, у экспертных комиссии ФСБ нет функции по оценке материалов на разжигание ненависти.
Особые тройки НКВД действовали с 17 сентября до 17 ноября 1938 года. Протоколы заседаний этих троек считаются основными источниками информации о числе жертв политических репрессий в 1937-1938 годах. Согласно предварительным подсчетам, два месяца работы особые тройки рассмотрели дела около 108 тысяч человек, а 70% приговоров были связаны с расстрелом.