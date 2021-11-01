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01 ноября 2021, 14:56

Дочь и невестка главы СВР стали владелицами 27% акций крупного производителя круп

Невестка главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина Светлана, которая ранее никогда не занималась бизнесом, стала собственницей 6% уставного капитала поставщика круп «Агро-Альянс». Годовой оборот этой компании оценивается в 20 млрд рублей

Дочь и невестка главы СВР стали владелицами 27% акций крупного производителя круп
Фото: губернатор24.рф

Невестка главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина Светлана, которая ранее никогда не занималась бизнесом, стала собственницей 6% уставного капитала поставщика круп «Агро-Альянс». Годовой оборот этой компании оценивается в 20 млрд рублей.

Дочь высокопоставленного силовика Вероника Нарышкина уже владеет 21,15% акций «Агро-Альянса». Таким образом, родственники главы СВР теперь контролируют 27%-й долей крупного производителя круп, сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

Агрохолдинг «Агро-Альянс» выпускает крупы как под своими брендами, так и под марками X5 Retail Group, «Ашан», «Лента», «Дикси» и других крупных торговых сетей.

Кроме того, «Агро-Альянс» в рамках государственных контрактов поставляет крупы для управлений ФСИН России в нескольких регионах.

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