В Екатеринбурге медикам запретили разглашать данные об умерших от коронавируса
Источники сообщили, что таким образом чиновники хотят предотвратить утечки актуальной информации по ситуации с коронавирусом из больниц, а также предотвратить панику среди населения
В Екатеринбурге руководству местных больниц запретили сообщать врачам и медсестрам число умерших от коронавируса пациентов за сутки.
Портал URA.ru со ссылкой на два информированных источника сообщает, что в больницах и отделениях для пациентов с коронавирусом на ежедневных утренних линейках запретили сообщать персоналу количество умерших за сутки. Руководство медучреждений ссылается на соответствующее устное распоряжение со стороны Минздрава Свердловской области.
Источники сообщили, что таким образом чиновники хотят предотвратить утечки актуальной информации по ситуации с коронавирусом из больниц, а также предотвратить панику среди населения.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков опроверг информацию о запрете разглашать данные об умерших пациентах с COVID-19.