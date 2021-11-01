Реальные пенсии российских граждан обесцениваются восьмой месяц подряд
Обесценивание реальных пенсий наблюдается с февраля 2021 года. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Реальные пенсии российских граждан обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высоких темпов роста инфляции.
Обесценивание реальных пенсий наблюдается с февраля 2021 года. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В марте снижение составило 0,2%, в апреле - 0,1%, в мае - 0,5%, в июне - 1,0%, в июле - 0,9%, в августе - 1,0%, в сентябре - 1,8%. В последний раз рост пенсий фиксировался в январе 2021 года (тогда рост составил 0,4% по сравнению с январем 2020 года), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Отметим, что статистические данные не учитывают единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую пенсионеры получили в августе-сентябре по личному распоряжению президента Владимира Путина.
В номинальном выражении средний размер пенсии в текущем году увеличился на 5,5% и составил 15 847 рублей, однако индексацию превысила инфляция. Уровень инфляции сейчас оценивается в 7,4%.