Основатель Gulagu.net после публикации видео пыток заключенных сообщил об угрозах в свой адрес
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил об угрозе убийством в свой адрес и адрес программиста Сергея Савельева, который предоставил им секретный архив ФСБ и ФСИН видеозаписей пыток заключенных
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил об угрозе убийством в свой адрес и адрес программиста Сергея Савельева, который предоставил им секретный архив ФСБ и ФСИН видеозаписей пыток заключенных.
Владимир Осечкин в прямой трансляции на YouTube сообщил, что сейчас на них идет мощная атака, а опубликованные правозащитниками видео пыток пытаются удалить, пишет «Собеседник».
По словам правозащитника, за последние две недели в его и Савельева адрес поступило несколько «вполне конкретных» угроз убийством. Одновременно с этим российские спецслужбы делают все возможное в России, чтобы заблокировать канал Gulagu.net и чтобы удалить все видео на YouTube-канале организации. «Заочно выносят обвинения на основе липовых показаний, принуждая к оговору нас, фальсифицируют какие-то материалы», - добавил Осечкин.
Основатель Gulagu.net также добавил, что они готовы к тому, что «к ним приедут очередные Петров и Баширов» (сотрудники ГРУ, которых обвиняют в отравлении ядом «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери – ред.).
«Если кто-то приедет с попыткой убивать меня или Сергея Савельва или кого-то из нашего окружения, пусть не обижаются. Мы здесь сидеть и трусить не будем», – подчеркнул Осечкин.
Напомним, что после публикации нескольких шокирующих видео пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице ФСИН, российские власти объявили в розыск бывшего осужденного и программиста Сергея Савельева. Силовики обвиняют его к незаконном получении доступа к информации, составляющей государственную тайну. Гостайной власти считают видеодоказательства массовых пыток и изнасилований заключенных в учреждениях ФСИН.