01 ноября 2021, 13:08
В Улан-Удэ посетители торгового центра без QR-кодов устроили драку с охранниками
В Улан-Удэ местные жители устроили драку с охранниками торгового центра «Юбилейный City» из-за новых правил посещения общественных мест. Ранее власти ввели систему QR-кодов, которые могут получить привитые от коронавируса граждане и переболевшие
Фото: newbur.ru
В Улан-Удэ местные жители устроили драку с охранниками торгового центра «Юбилейный City» из-за новых правил посещения общественных мест. Ранее власти ввели систему QR-кодов, которые могут получить привитые от коронавируса граждане и переболевшие.
Местное издание «Ариг Ус» сообщает, что охранники торгового центра отказались пропустить посетителей, у которых нет QR-кода. Тогда они начали отталкивать «чоповцев», пытаясь пройти в здание ТЦ. Журналисты отмечают, что правила пытались нарушить пожилые женщины.
Согласно новым антиковидным правилам, в Бурятии с 30 октября по 7 ноября в торговые центры, кафе и рестораны можно попасть только по QR-коду.