Госкорпорация «Ростех» потратит 292 млн рублей на собственный PR
Государственная корпорация «Ростех» выделила 292 млн рублей на собственный PR. Цель информационной кампании – войти в топ-10 структур по количеству упоминаний в средствах массовой информации
Государственная корпорация «Ростех» выделила 292 млн рублей на собственный PR. Цель информационной кампании – войти в топ-10 структур по количеству упоминаний в средствах массовой информации.
На порте госзакупок появился тендер от «Ростеха» на оказание услуг по информационному сопровождению и проведению мероприятий для прессы. Согласно условиям контракта, подрядчик должен организовать работу внешнего пресс-офиса из восьми специалистов в области PR и не менее двух специалистов в сфере digital-коммуникаций. Указанные сотрудники должны заниматься подготовкой информационных материалов о государственной корпорации, проводить PR-кампании, сформировать пул лидеров общественного мнения и организовать взаимодействие со СМИ.
За три года необходимо подготовить 1,3 млн публикаций с упоминанием «Ростеха» и брендов организаций, которые входят в корпорацию, а также снять 75 «имиджевых видеороликов».
В тендере прописано, что по результатам проведенной информационной кампании «Ростех» должен войти в топ-10 компаний по количеству упоминаний в СМИ, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».