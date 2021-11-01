01 ноября 2021, 12:43
В России за сутки выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 40 402 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Также сообщается о 1155 умерших от осложнений пациентах
Фото: РЕН ТВ
В России за минувшие сутки выявили 40 402 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Также сообщается о 1155 умерших от осложнений пациентах. С начала пандемии от коронавируса в России скончались уже 239 693 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 7103 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3250, в Московской области – 2866, в Самарской области – 1504. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших.