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01 ноября 2021, 11:59

В Набережных Челнах скончался предполагаемый виновник взрыва в пятиэтажке

В больнице Набережных Челнов скончался один из жильцов пятиэтажного дома, в котором 25 октября взорвался газ. Местные СМИ уточняют, что речь идет о предполагаемом виновнике взрыва

В Набережных Челнах скончался предполагаемый виновник взрыва в пятиэтажке
Фото: Московский комсомолец

В больнице Набережных Челнов скончался один из жильцов пятиэтажного дома, в котором 25 октября взорвался газ. Местные СМИ уточняют, что речь идет о предполагаемом виновнике взрыва.

В пресс-службе больницы сообщили «Интерфаксу», что мужчина скончался в 2.30 по московскому времени.

Взрыв в пятиэтажке прогремел 25 октября в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погибла девушка. Еще пять человек пострадали.

По версии следствия, взрыв произошел в квартире, в которой проживал пожилой мужчина. Ранее ему отключили газ, однако он самостоятельно попытался устранить заглушку. В отношении 70-летнего владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

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