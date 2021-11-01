01 ноября 2021, 11:59
В Набережных Челнах скончался предполагаемый виновник взрыва в пятиэтажке
В больнице Набережных Челнов скончался один из жильцов пятиэтажного дома, в котором 25 октября взорвался газ. Местные СМИ уточняют, что речь идет о предполагаемом виновнике взрыва
Фото: Московский комсомолец
В больнице Набережных Челнов скончался один из жильцов пятиэтажного дома, в котором 25 октября взорвался газ. Местные СМИ уточняют, что речь идет о предполагаемом виновнике взрыва.
В пресс-службе больницы сообщили «Интерфаксу», что мужчина скончался в 2.30 по московскому времени.
Взрыв в пятиэтажке прогремел 25 октября в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погибла девушка. Еще пять человек пострадали.
По версии следствия, взрыв произошел в квартире, в которой проживал пожилой мужчина. Ранее ему отключили газ, однако он самостоятельно попытался устранить заглушку. В отношении 70-летнего владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».