01 ноября 2021, 11:52
Замглавы мэрии Ростова Великого отправили в СИЗО по делу о взятках
Уголовное дело связано с его прежним местом работы. По данным региональных СМИ, ранее он занимал должность замдиректора департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области
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Кировский райсуд Ярославля арестовал на два месяца заместителя главы города Ростов Великий Михаила Рысева.
Чиновнику предъявлено обвинение в получении взяток.
Михаила Рысева силовики задержали в пятницу 29 октября, а уголовное дело связано с его прежним местом работы. По данным региональных СМИ, ранее он занимал должность замдиректора департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области.
Глава Ростова Великого Андрей Лось в беседе с «Коммерсантом» подтвердил, что задержание Михаила Рысева не имеет отношения к работе мэрии.