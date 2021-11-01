01 ноября 2021, 11:35
В Новосибирске три человека упали в яму с кипятком. Пострадавшие в тяжелом состоянии
Два сотрудника СГК и лицейский слесарь проводили проверку и искали утечку воды. Однако во время осмотра в одном из помещений под ними рухнул пол, в результате чего они упали в яму с кипятком
Фото: ngs.ru
Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них 50-80% ожоги тела.
Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту происшествия.
В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что инцидент произошел около лицея №12 на Серебренниковской улице. Два сотрудника СГК и лицейский слесарь проводили проверку и искали утечку воды. Однако во время осмотра в одном из помещений под ними рухнул пол, в результате чего они упали в яму с кипятком.