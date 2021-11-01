В Ачинске директором школы назначили бывшего замначальника СИЗО
Кадровая комиссия управления образования Ачинска рассмотрела заявки четырех кандидатов на должность директора школы и сделала выбор в пользу Евгения Мартынова, который ранее возглавлял «Центр социальной помощи семье и детям «Западный»
В Ачинске бывший заместитель директора следственного изолятора стал директором общеобразовательной школы № 11.
Кадровая комиссия управления образования Ачинска рассмотрела заявки четырех кандидатов на должность директора школы и сделала выбор в пользу Евгения Мартынова, который ранее возглавлял «Центр социальной помощи семье и детям «Западный».
«Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного», - прокомментировал назначение мэр Ачинска Александр Токарев, слова которого приводит Znak.com.
По данным издания НКК, с 1994 по 2010 год Евгений Мартынов был младшим инспектором, затем оперативным уполномоченным СИЗО-3. С 2010 года он работал уже заместителем начальника изолятора.