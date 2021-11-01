В Томской больнице, где переодетый врачом мужчина ухаживал за бабушкой, выявили нарушения
Проверка в медучреждении проводилась после резонансного инцидента, когда местный житель переоделся врачом, чтобы попасть в «красную зону» для пациентов с коронавирусом, чтобы ухаживать за своей бабушкой
Управление Росздравнадзора по Томской области выявило в медсанчасти №2 города Томска нарушения «в части оказания доступной и качественной медицинской помощи».
Проверка в медучреждении проводилась после резонансного инцидента, когда местный житель переоделся врачом, чтобы попасть в «красную зону» для пациентов с коронавирусом и ухаживать за своей бабушкой. Мужчина признался, что трое суток притворялся медицинским работником, поскольку его 84-летнюю родственницу не лечили, не кормили и не меняли ей подгузники.
После разоблачения мужчина приехал в Москву, чтобы лично подать заявления на медиков в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
По данным СМИ, руководство медсанчасти также требовало от мужчины забрать бабушку лечиться домой, а 30 октября стало известно, что женщина скончалась.