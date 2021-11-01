Дмитрий Медведев заявил по поводу вакцинации, что безопасность общества важнее прав отдельного гражданина
Заместитель председателя Совета безопасности России и экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о вакцинации населения от коронавируса, заявил, что в некоторых ситуациях «общественная безопасность населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина»
Заместитель председателя Совета безопасности России и экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о вакцинации населения от коронавируса, заявил, что в некоторых ситуациях «общественная безопасность населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина».
Политик отметил, что граждане разных стран из-за нежелания ставить вакцины от коронавируса обвиняют власти в «прививочном авторитаризме» и «нарушении прав человека». Однако важно понимать, что «ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно».
«Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно"», - написал Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».
Зампред Совбеза также отметил, что в России вакцинация «является в целом добровольной», хотя во всех регионах прививки обязательны для отдельных категорий граждан.
Одновременно с этим Медведев назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом близкой к критической.